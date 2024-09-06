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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、復華彭博新興債 (00711B-TW)、遠東新 (1402-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)、凱基金 (2883-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、復華彭博新興債 (00711B-TW)、遠東新 (1402-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)、凱基金 (2883-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)、凱基金 (2883-TW)、長榮航 (2618-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)、富邦金 (2881-TW)、 (7712-TW)


5. 外資當日 (05) 買超的股票
新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、富邦金 (2881-TW)、陽明 (2609-TW)、長榮航 (2618-TW)
 

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新光金12.951.17%
遠東新35.72.00%
凱基金16.22.53%
長榮航35.150.00%
富邦金92.31.99%
陽明61.51.32%
復華彭博新興債17.130.23%
台新永續高息中小16.29-0.06%
群益優選非投等債100.00%

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