外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、復華彭博新興債 (00711B-TW)、遠東新 (1402-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)、凱基金 (2883-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、復華彭博新興債 (00711B-TW)、遠東新 (1402-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)、凱基金 (2883-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)、凱基金 (2883-TW)、長榮航 (2618-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)、富邦金 (2881-TW)、 (7712-TW)
5. 外資當日 (05) 買超的股票
新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、富邦金 (2881-TW)、陽明 (2609-TW)、長榮航 (2618-TW)
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