盤中速報 - DAR大漲38.05%，報0.17837美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-08 08:05
DAR(DAR)在過去 24 小時內漲幅超過38.05%，最新價格0.17837美元，總成交量達0.43億美元，總市值1.06億美元，目前市值排名第 140 名。
近 1 日最高價：0.1967美元，近 1 日最低價：0.12852美元，流通供給量：593,972,191。
Mines of Dalarnia是一款帶有程序生成關卡的動作冒險游戲。玩家通過挖掘和組合各種游戲內物品來提高技能和裝備以解開MoD宇宙的秘密，同時尋找稀有物品。DAR是MoD的原生代幣，作為治理代幣以及升級工具和在市場上進行交易的必要貨幣。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.96%
- 近 1 月：+6.00%
- 近 3 月：-23.78%
- 近 6 月：-43.38%
- 今年以來：-15.48%
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