鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.76億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-08 10:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：DAR(DAR)24小時跌幅37%；BinaryX(BNX)24小時跌幅17%；ApeCoin(APE)24小時跌幅15.4%。

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近一週漲幅：TROY(TROY)近一週漲幅20.3%；SUN(SUN)近一週漲幅19.3%；Nuls(NULS)近一週漲幅17.7%。