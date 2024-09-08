盤中速報 - Sui大漲9.76%，報0.91美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-08 03:50
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過9.76%，最新價格0.91美元，總成交量達0.82億美元，總市值21.95億美元，目前市值排名第 25 名。
近 1 日最高價：0.91美元，近 1 日最低價：0.79美元，流通供給量：2,512,208,504。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.58%
- 近 1 月：+36.31%
- 近 3 月：-22.24%
- 近 6 月：-46.79%
- 今年以來：-0.38%
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