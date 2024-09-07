〈熱門股〉英特磊銻化鎵產品出貨展望正向 周漲逾2成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-07 10:00
三五族英特磊 IET-KY(4971-TW) 上半年受惠銻化鎵出貨成長，帶動營收成長 2 成，下半年同樣在銻化鎵紅外線磊晶片需求推升下，有望持續貢獻營收，激勵英特磊本周表現，周漲逾 2 成。
英特磊周漲幅達 26.68%，且周二 (3 日) 無懼台股殺聲隆隆，亮燈漲停，周三 (4 日) 再次再次攻上漲停板，周五 (6 日) 股價最高漲至 72.4 元，寫下近半年新高，也站上所有均線。至於三大法人本周籌碼動向，三大法人本周合計賣超 292 張。
英特磊指出，上半年包含美國國防銻化鎵 (GaSb) 紅外磊晶晶片，以及其他國外客戶銻化鎵磊晶片需求增加，推升英特磊銻化鎵出貨，也同步帶動英特磊上半年營收成長。
展望下半年，英特磊預期除銻化鎵紅外線磊晶晶片出貨持續成長，可望貢獻 2 成營收外，磷化銦 (InP) 磊晶晶片則受惠 AI 產業熱絡，HBT 及 PIN 產品將加速升級，且光接受器 6 吋磷化銦 PIN 訂單已經到位，預期需求量會逐季增加。
至於其他產品展望，英特磊說明，砷化鎵 (GaAs) 主力產品高端 pHEMT 及 VCSEL 需求緩步成長；氮化鎵部分，已逐漸形成穩定產品線，國內外客戶遞增，有望倍數增長，目前持續開拓客源。
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