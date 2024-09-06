盤中速報 - 費城半導體大跌4.11%，報4547.3點
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 23:00
截至台北時間06日10:45，費城半導體下跌195.11點（或4.11%），暫報4547.30點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.7%
- 近 1 月：+4.93%
- 近 3 月：-11.31%
- 近 6 月：-2.82%
- 今年以來：+13.58%
焦點個股
費城半導體成分股以博通(AVGO-US)領跌。博通(AVGO-US)下跌9.9%；Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌5.57%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.81%；Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌4.68%；連貫(COHR-US)下跌4.63%。
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