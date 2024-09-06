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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌4.11%，報4547.3點

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 23:00


截至台北時間06日10:45，費城半導體下跌195.11點（或4.11%），暫報4547.30點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.7%
  • 近 1 月：+4.93%
  • 近 3 月：-11.31%
  • 近 6 月：-2.82%
  • 今年以來：+13.58%

焦點個股


費城半導體成分股以博通(AVGO-US)領跌。博通(AVGO-US)下跌9.9%；Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌5.57%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.81%；Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌4.68%；連貫(COHR-US)下跌4.63%。

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美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體4574.457-3.54%
博通138.07-9.65%
Wolfspeed公司8.37-4.89%
邁威爾科技66.74-4.51%
Allegro Microsystems Inc.21.82-3.71%
連貫71.51-3.70%

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