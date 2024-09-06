search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 佳凌(4976)8月營收1.13億元年增率高達46.98％

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:15


佳凌(4976-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣1.13億元，年增率46.98%，月增率-0.78%。

今年1-8月累計營收為7.85億元，累計年增率22.53%。

最新價為42.9元，近5日股價下跌-11.81%，相關光 電 業下跌-6.26%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-366 張
  • 外資買賣超：-288 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-78 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 1.13億 47% -1%
24/5 1.05億 31% 7%
24/4 9,803萬 23% 5%
24/3 9,303萬 3% 29%
24/2 7,228萬 -11% -14%
24/1 8,388萬 6% 20%

佳凌(4976-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為車載.相機.安控.視訊.行動穿戴.工業.辨識.醫療等鏡頭開發製作。各類塑膠成型機構部品開發及製作。精密模具.研磨皿.傘具.計測具.組裝等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收8月營收佳凌

相關行情

台股首頁我要存股
佳凌42.9-0.12%
美元/台幣31.926-0.45%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏弱
佳凌

87.5%

勝率

#價值低估股

偏弱
佳凌

87.5%

勝率

延伸閱讀


Empty