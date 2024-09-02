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鉅亨速報

盤後速報 - 保綠-KY(8423)下週(9月9日)除權息0.9元，預估參考價23.71元

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 17:05


保綠-KY(8423-TW)下週(9月9日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.5元，合計股利0.9元。

以今日(9月2日)收盤價25.30元計算，預估參考價為23.71元，權息值合計為1.59元，股息殖利率1.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

保綠-KY(8423-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為再生膠、橡膠粉、橡膠粒等再生橡膠產品之製造及銷售。近5日股價上漲3.75%，櫃買市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/09 25.30 0.4 1.58% 0.5
2023/09/08 23.7 0.5 2.11% 0.5
2022/09/13 19.15 0.3 1.57% 0.3
2021/09/10 18.8 0.4 2.13% 0.5
2020/09/22 18.4 0.6 3.26% 0.4

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