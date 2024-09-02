盤後速報 - 保綠-KY(8423)下週(9月9日)除權息0.9元，預估參考價23.71元
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 17:05
保綠-KY(8423-TW)下週(9月9日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.5元，合計股利0.9元。
以今日(9月2日)收盤價25.30元計算，預估參考價為23.71元，權息值合計為1.59元，股息殖利率1.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
保綠-KY(8423-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為再生膠、橡膠粉、橡膠粒等再生橡膠產品之製造及銷售。近5日股價上漲3.75%，櫃買市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/09
|25.30
|0.4
|1.58%
|0.5
|2023/09/08
|23.7
|0.5
|2.11%
|0.5
|2022/09/13
|19.15
|0.3
|1.57%
|0.3
|2021/09/10
|18.8
|0.4
|2.13%
|0.5
|2020/09/22
|18.4
|0.6
|3.26%
|0.4
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