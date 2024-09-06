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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HealthEquity公司(HQY-US)EPS預估上修至3.08元，預估目標價為104.50元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 10:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HealthEquity公司(HQY-US)做出2025年EPS預估：中位數由3元上修至3.08元，其中最高估值3.17元，最低估值2.95元，預估目標價為104.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.17(3.1)4.025.15
最低值2.95(2.95)3.494.04
平均值3.08(3)3.714.51
中位數3.08(3)3.74.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值11.86億14.02億15.26億
最低值11.69億13.04億14.02億
平均值11.79億13.33億14.67億
中位數11.79億13.30億14.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.580.12-0.53-0.310.64
營業收入5.32億7.34億7.57億8.62億10.00億

詳細資訊請看美股內頁：
HealthEquity公司(HQY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHQY

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