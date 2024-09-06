鉅亨速報 - Factset 最新調查：HealthEquity公司(HQY-US)EPS預估上修至3.08元，預估目標價為104.50元
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 10:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HealthEquity公司(HQY-US)做出2025年EPS預估：中位數由3元上修至3.08元，其中最高估值3.17元，最低估值2.95元，預估目標價為104.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.17(3.1)
|4.02
|5.15
|最低值
|2.95(2.95)
|3.49
|4.04
|平均值
|3.08(3)
|3.71
|4.51
|中位數
|3.08(3)
|3.7
|4.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.86億
|14.02億
|15.26億
|最低值
|11.69億
|13.04億
|14.02億
|平均值
|11.79億
|13.33億
|14.67億
|中位數
|11.79億
|13.30億
|14.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.58
|0.12
|-0.53
|-0.31
|0.64
|營業收入
|5.32億
|7.34億
|7.57億
|8.62億
|10.00億
詳細資訊請看美股內頁：
HealthEquity公司(HQY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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