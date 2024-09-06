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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 08:50


1. 外資累計賣超 5 日的股票
中信金 (2891-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
中信金 (2891-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
中信金 (2891-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、中信金 (2891-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、台積電 (2330-TW)


5. 外資當日 (05) 賣超的股票
鴻海 (2317-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、華邦電 (2344-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)
 

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相關行情

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中信金32.30.00%
台積電9060.44%
鴻海1760.57%
華邦電21.50.47%
元大台灣價值高息9.41-0.11%
群益台灣精選高息24.05-0.17%
元大台灣50反13.620.00%
復華台灣科技優息18.96-0.26%

相關權證

台積電法興(購) 槓桿8.96
台積電法興(購) 槓桿7.59

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#指標剛跌破

偏弱
台積電

53.85%

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#波段回檔股

偏弱
中信金

70%

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