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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 08:50


1. 外資累計賣超 5 日的股票
中信金 (2891-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群創 (3481-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
中信金 (2891-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群創 (3481-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
中信金 (2891-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
中信金 (2891-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)


5. 外資當日 (04) 賣超的股票
中信金 (2891-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、台積電 (2330-TW)
 

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相關行情

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中信金32.451.25%
群創14.551.39%
台積電9112.47%
群益台灣精選高息24.380.62%
元大台灣價值高息9.510.74%
元大台灣50反13.56-1.66%
復華台灣科技優息19.180.63%

相關權證

台積電法興(購) 槓桿8.52
台積電法興(購) 槓桿7.78

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