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鉅亨速報

盤中速報 - Biswap大漲9.13%，報0.0825美元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 05:35


Biswap(BSW)在過去 24 小時內漲幅超過9.13%，最新價格0.0825美元，總成交量達0.27億美元，總市值0.41億美元，目前市值排名第 200 名。

近 1 日最高價：0.1019美元，近 1 日最低價：0.0752美元，流通供給量：493,559,937。

Biswap 位於幣安智能鏈區塊鏈上，是一個去中心化的交易平台，旨在交易所基於 BEP-20 的代幣。 Biswap 為用戶提供一流的速度並承諾網路交易成本。 該平台還可以免費交易所代幣。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.29%
  • 近 1 月：+76.27%
  • 近 3 月：-20.73%
  • 近 6 月：-40.37%
  • 今年以來：-34.17%

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