盤中速報 - 1INCH大跌11.63%，報0.254美元

1inch Network成立於2019年5月，是一個去中心化聚合交易平臺，該平台作為聚合器工作，並探索各平台，用戶可以在 170 個 DEX 中找到最優惠的價格，並在平台上以高回報的價格進行交易。 1INCH 硬幣在許多主要且受信任的加密交易所進行交易。 這是資產採用的顯著優勢。 代幣持有者有機會通過將其資產鎖定到具有一定期限的平台，在到期時獲得額外的代幣獎勵。