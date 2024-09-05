台積電、GB200供應鏈越跌越要買，盟立、大量、高力領先反彈就是最佳範例

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 19:00

‌



台股週四收盤小漲 94 點，成交量 3213E，市場沒有延續前一天大跌 999 點，外資大賣 1007E 的恐慌情緒，但成交量不足之下反彈也不夠力，早盤一度漲 396 點，最後漲幅只剩下四分之一，市場買氣還不會這麼快歸隊，主要是美國還有經濟數據要公布，但這邊就陷入一個尷尬的局面，經濟數字萬一真的太差股市可能會先跌，但 FED 降息 2 碼機率就會升高，對股市又是利多，就會變成先跌再漲，也因此市場資金都不願意在 9/19 之前有太大的動作，台股應該會在半年線這邊打底，完成第二隻腳，九月下旬再來反攻，以經驗來說，股市越到年底表現越好，元月行情通常都漲多跌少，但短期就還要忍耐一下這盤整的走勢。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，市場經驗告訴我們，只要基本面成長趨勢確認的公司，經歷完市場趁盪之後，股價總是很快速的漲回到原本的軌道，九月選股就是要回歸基本面，找第四季與明年展望樂觀的公司買進，如台積電供應鏈、矽光子聯盟、GB200 供應鏈都是第四季的看點。

‌



SEMICON 半導體展進入第二天，但相關股 (3131-TW) 弘塑、(6640-TW)均華、(2467-TW)志聖、(6187-TW)萬潤、(3680-TW)家登等持續拉回，這就是漲多的後座力，台積電副總週三在 3DIC 論壇提到 COWOS 產能嚴重供不應求，再一次確認明年擴產一倍的必要性，相關公司接單都滿到明年底甚至 2026，有強勢的基本面趨勢在後面，這次股價回的深，後面就會漲的兇，COWOS 最大受惠股為弘塑，若能回到季線附近將是很棒的進場機會，技術面強勢的則為均華、均豪，股價守穩月線之上，可當多頭指標，3167 大量則公布八月營收月增 3.55%，年增率高達 90%，連續第 11 個月成長，今日股價就逆勢上漲，再來是 COWOS/HBM 新設備拉貨期，營收維持成長趨勢，明年出貨會成長 300%，成功從 PCB 設備轉型為半導體設備，明年上看 8~10 元，看好未來會有一段本益比大幅度調升的行情。

(2464-TW) 盟立早盤則大漲 9.1% 達 89.8 元，創下本波新高，不受昨日市場大震盪影響，確實是強勢股。盟立同時有半導體自動化設備 + 機器人手臂、減速器，都進入出貨旺季，年底前單月營收將挑戰 10E 大關，又是半導體 + 機器人雙刀流，又有旺季業績題材，股價強勢站上均線，隨時可能加速挑戰 98.5 新天價。8039 台虹受惠打入 COWOS 膠水材料供應鏈，這波從 50 一路漲到 73.4，目前分盤交易第五天，但投信天天買超達 1106 張，看來轉型半導體材料受到法人認同，今年預估賺 4.8 元，明年 > 6 元，台積電供應鏈 PE 最高都達 70 倍了，台虹還有大漲的空間。

大華國際投顧鄭瑞宗指出，再來就是看好輝達 B200 第四季將如期交貨，將帶動 GB200 伺服器出貨，水冷需求將正式顯現，但這次 3324 雙鴻、3017 奇鋐籌碼太亂太重不列為首選，我認為 8996 高力會相對強勢，受惠水冷出貨拉升，八月營收有機會創今年新高，第四季起水冷出貨估將成長 > 20%，明年 GB200 滲透率會越來越高，有與雙鴻、奇鋐爭鋒的機會，目前股價貼著月線附近整理，是不錯的買點，第四季股價大有可為。

最後則是交換器產品打入 GB200 供應鏈的「台虹第 3」，4Q 出貨逐步增加，明年 1Q 放量，2025 年營收將翻倍成長，股價才 30 幾元而已，我記得 6235 華孚前年轉型電動車供應鏈，股價自 29 漲到 183，但去年其實也只賺 4.17 元，只要是當時最熱門的趨勢，以及營收明確的成長，低價轉機股常常會漲好幾倍，華孚是個例子，這波均豪從 29.7 漲到 116 也是例子，這次輪到台虹第 3，我看好第四季會有一波大行情。

歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，加入之後留言 CNYES，就可得到「台虹第 3」更多細節資訊喔

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

盟立逆勢大漲創新高！大量營收寫下 26 個月新高！高力水冷股中表現最強

LINE 官方帳號 https://lin.ee/oiwWmOx

ID:@S168178

YT 頻道 www.youtube.com/@stockmaster168