營收速報 - 鴻海(2317)8月營收5,483.12億元年增率高達32.81％
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 16:15
今年1-8月累計營收為3.99兆元，累計年增率9.52%。
最新價為175元，近5日股價下跌-3.23%，相關其他電子下跌-3.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+13642 張
- 外資買賣超：+19534 張
- 投信買賣超：+1466 張
- 自營商買賣超：-7358 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|5,483.12億
|33%
|-4%
|24/7
|5,723.52億
|22%
|17%
|24/6
|4,907.25億
|16%
|-11%
|24/5
|5,501.57億
|22%
|8%
|24/4
|5,108.96億
|19%
|14%
|24/3
|4,475.41億
|12%
|27%
鴻海(2317-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦系統設備及其週邊之連接器等。線纜組件及殼體,基座之開發、設計、製造及銷售等。精密模具之製造及銷售等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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