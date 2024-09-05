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鉅亨速報

營收速報 - 鴻海(2317)8月營收5,483.12億元年增率高達32.81％

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 16:15


鴻海(2317-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣5,483.12億元，年增率32.81%，月增率-4.2%。

今年1-8月累計營收為3.99兆元，累計年增率9.52%。

最新價為175元，近5日股價下跌-3.23%，相關其他電子下跌-3.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+13642 張
  • 外資買賣超：+19534 張
  • 投信買賣超：+1466 張
  • 自營商買賣超：-7358 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 5,483.12億 33% -4%
24/7 5,723.52億 22% 17%
24/6 4,907.25億 16% -11%
24/5 5,501.57億 22% 8%
24/4 5,108.96億 19% 14%
24/3 4,475.41億 12% 27%

鴻海(2317-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦系統設備及其週邊之連接器等。線纜組件及殼體,基座之開發、設計、製造及銷售等。精密模具之製造及銷售等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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