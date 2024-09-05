鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.55億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格57,797.99美元，24小時漲跌幅+2.03%；以太幣(ETH)現報價格2,446.91美元，24小時漲跌幅+3.48%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.55億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.21億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.83億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。
24小時跌幅：1INCH(1INCH)24小時跌幅22%；Saga(SAGA)24小時跌幅17.3%；GMT(GMT)24小時跌幅18.8%。
近一週漲幅：LayerZero(ZRO)近一週漲幅19.8%；BinaryX(BNX)近一週漲幅19.1%；TROY(TROY)近一週漲幅17.5%。
近一週跌幅：Radiant Capital(RDNT)近一週跌幅19.8%；STMX(STMX)近一週跌幅19.7%；ORDI(ORDI)近一週跌幅12.6%。
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