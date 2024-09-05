鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.55億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 10:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：1INCH(1INCH)24小時跌幅22%；Saga(SAGA)24小時跌幅17.3%；GMT(GMT)24小時跌幅18.8%。

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近一週漲幅：LayerZero(ZRO)近一週漲幅19.8%；BinaryX(BNX)近一週漲幅19.1%；TROY(TROY)近一週漲幅17.5%。