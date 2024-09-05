盤中速報 - 1INCH大漲8.25%，報0.263美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 16:05
1INCH(1INCH)在過去 24 小時內漲幅超過8.25%，最新價格0.263美元，總成交量達0.34億美元，總市值4.33億美元，目前市值排名第 63 名。
近 1 日最高價：0.292美元，近 1 日最低價：0.234美元，流通供給量：1,254,994,212。
1inch Network成立於2019年5月，是一個去中心化聚合交易平臺，該平台作為聚合器工作，並探索各平台，用戶可以在 170 個 DEX 中找到最優惠的價格，並在平台上以高回報的價格進行交易。 1INCH 硬幣在許多主要且受信任的加密交易所進行交易。 這是資產採用的顯著優勢。 代幣持有者有機會通過將其資產鎖定到具有一定期限的平台，在到期時獲得額外的代幣獎勵。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.90%
- 近 1 月：+8.67%
- 近 3 月：-42.95%
- 近 6 月：-49.19%
- 今年以來：-43.71%
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