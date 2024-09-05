盤中速報 - 光 電 業類股表現強勁，漲幅2.24%，總成交額51.79億
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:34
台股今日光電業類股表現強勁，05日09:34相關指數上漲2.24%，總成交額51.79億元，大盤占比6.28%。
該產業上漲家數62、下跌家數4、平盤家數2。領漲個股澤米(6742-TW)05日09:33股價上漲5.2元，報60.3元，漲幅9.44%。
光 電 業近5日下跌4.06%，集中市場加權指數下跌5.71%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|光 電 業
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.06%
|-5.71%
|近一月
|-0.89%
|-2.52%
|近三月
|+4.42%
|-1.24%
|近六月
|+8.41%
|+9.26%
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