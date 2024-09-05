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鉅亨速報

盤中速報 - 光 電 業類股表現強勁，漲幅2.24%，總成交額51.79億

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:34


台股今日光電業類股表現強勁，05日09:34相關指數上漲2.24%，總成交額51.79億元，大盤占比6.28%。

該產業上漲家數62、下跌家數4、平盤家數2。領漲個股澤米(6742-TW)05日09:33股價上漲5.2元，報60.3元，漲幅9.44%。

光 電 業近5日下跌4.06%，集中市場加權指數下跌5.71%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 光 電 業 集中市場加權指數
近一週 -4.06% -5.71%
近一月 -0.89% -2.52%
近三月 +4.42% -1.24%
近六月 +8.41% +9.26%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21448.151.68%
澤米60.69.98%

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