盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額197.43億
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:34
台股今日半導體業類股表現強勁，05日09:34相關指數上漲2.02%，總成交額197.43億元，大盤占比23.92%。
該產業上漲家數73、下跌家數8、平盤家數6。領漲個股晶心科(6533-TW)05日09:34股價上漲18元，報338.5元，漲幅5.62%。
半導體業近5日下跌7.42%，集中市場加權指數下跌5.71%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|-7.42%
|-5.71%
|近一月
|-1.31%
|-2.52%
|近三月
|+1.93%
|-1.24%
|近六月
|+14.04%
|+9.26%
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