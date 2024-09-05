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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額197.43億

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:34


台股今日半導體業類股表現強勁，05日09:34相關指數上漲2.02%，總成交額197.43億元，大盤占比23.92%。

該產業上漲家數73、下跌家數8、平盤家數6。領漲個股晶心科(6533-TW)05日09:34股價上漲18元，報338.5元，漲幅5.62%。

半導體業近5日下跌7.42%，集中市場加權指數下跌5.71%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 -7.42% -5.71%
近一月 -1.31% -2.52%
近三月 +1.93% -1.24%
近六月 +14.04% +9.26%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21441.331.65%
晶心科3395.77%

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加權指數法興(購) 槓桿9.81
加權指數法興(售) 槓桿4.79

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