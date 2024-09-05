盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅3.78%，總成交額0.16億
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:34
台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，05日09:34相關指數上漲3.78%，總成交額0.16億元，大盤占比0.02%。
該產業上漲家數5、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股中釉(1809-TW)05日09:33股價上漲0.7元，報20.5元，漲幅3.54%。
玻璃陶瓷近5日下跌5.85%，集中市場加權指數下跌5.71%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.85%
|-5.71%
|近一月
|-10.7%
|-2.52%
|近三月
|-15.94%
|-1.24%
|近六月
|-15.15%
|+9.26%
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