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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅3.78%，總成交額0.16億

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:34


台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，05日09:34相關指數上漲3.78%，總成交額0.16億元，大盤占比0.02%。

該產業上漲家數5、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股中釉(1809-TW)05日09:33股價上漲0.7元，報20.5元，漲幅3.54%。

玻璃陶瓷近5日下跌5.85%，集中市場加權指數下跌5.71%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -5.85% -5.71%
近一月 -10.7% -2.52%
近三月 -15.94% -1.24%
近六月 -15.15% +9.26%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21439.621.64%
中釉20.43.03%

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加權指數法興(購) 槓桿12.45
加權指數法興(售) 槓桿4.79

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