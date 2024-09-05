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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額1.51億

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:34


台股今日電子通路業類股表現強勁，05日09:34相關指數上漲2.09%，總成交額1.51億元，大盤占比0.52%。

該產業上漲家數12、下跌家數3、平盤家數0。領漲個股倍微(6270-TW)05日09:34股價上漲2.2元，報28.8元，漲幅8.27%。

電子通路類指數近5日下跌6.17%，櫃買市場加權指數下跌3.87%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -6.17% -3.87%
近一月 -2.15% +1.66%
近三月 -12.6% +1.11%
近六月 -4.0% +3.69%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21441.441.65%
倍微29.259.96%

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