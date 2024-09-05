盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額1.51億
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:34
台股今日電子通路業類股表現強勁，05日09:34相關指數上漲2.09%，總成交額1.51億元，大盤占比0.52%。
該產業上漲家數12、下跌家數3、平盤家數0。領漲個股倍微(6270-TW)05日09:34股價上漲2.2元，報28.8元，漲幅8.27%。
電子通路類指數近5日下跌6.17%，櫃買市場加權指數下跌3.87%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-6.17%
|-3.87%
|近一月
|-2.15%
|+1.66%
|近三月
|-12.6%
|+1.11%
|近六月
|-4.0%
|+3.69%
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