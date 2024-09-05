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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅2.27%，總成交額2.39億

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:19


台股今日建材營造業類股表現強勁，05日09:19相關指數上漲2.27%，總成交額2.39億元，大盤占比1.13%。

該產業上漲家數47、下跌家數4、平盤家數4。領漲個股三發地產(9946-TW)05日09:17股價上漲0.85元，報35.7元，漲幅2.44%。

建材營造近5日下跌2.73%，集中市場加權指數下跌5.71%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 -2.73% -5.71%
近一月 -7.46% -2.52%
近三月 +0.16% -1.24%
近六月 +38.99% +9.26%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21439.211.64%
三發地產35.51.87%

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加權指數法興(購) 槓桿12.45
加權指數法興(售) 槓桿4.79

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