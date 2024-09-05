盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅2.27%，總成交額2.39億
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:19
台股今日建材營造業類股表現強勁，05日09:19相關指數上漲2.27%，總成交額2.39億元，大盤占比1.13%。
該產業上漲家數47、下跌家數4、平盤家數4。領漲個股三發地產(9946-TW)05日09:17股價上漲0.85元，報35.7元，漲幅2.44%。
建材營造近5日下跌2.73%，集中市場加權指數下跌5.71%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.73%
|-5.71%
|近一月
|-7.46%
|-2.52%
|近三月
|+0.16%
|-1.24%
|近六月
|+38.99%
|+9.26%
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