search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額0.40億

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:19


台股今日電器電纜類股表現強勁，05日09:19相關指數上漲2.07%，總成交額0.40億元，大盤占比0.19%。

該產業上漲家數14、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股榮星(1617-TW)05日09:17股價上漲0.3元，報22.8元，漲幅1.33%。

電器電纜近5日下跌5.29%，集中市場加權指數下跌5.71%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電器電纜 集中市場加權指數
近一週 -5.29% -5.71%
近一月 -3.79% -2.52%
近三月 -7.2% -1.24%
近六月 +4.61% +9.26%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數21439.621.64%
榮星22.851.56%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿12.45
加權指數法興(售) 槓桿4.79

鉅亨贏指標

了解更多

#A型反轉

偏弱
榮星

83.33%

勝率

延伸閱讀


Empty