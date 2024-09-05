盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額0.40億
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:19
台股今日電器電纜類股表現強勁，05日09:19相關指數上漲2.07%，總成交額0.40億元，大盤占比0.19%。
該產業上漲家數14、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股榮星(1617-TW)05日09:17股價上漲0.3元，報22.8元，漲幅1.33%。
電器電纜近5日下跌5.29%，集中市場加權指數下跌5.71%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電器電纜
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.29%
|-5.71%
|近一月
|-3.79%
|-2.52%
|近三月
|-7.2%
|-1.24%
|近六月
|+4.61%
|+9.26%
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