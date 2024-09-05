盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現強勁，漲幅2.14%，總成交額6.42億
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:19
台股今日電子零組件業類股表現強勁，05日09:19相關指數上漲2.14%，總成交額6.42億元，大盤占比9.83%。
該產業上漲家數72、下跌家數29、平盤家數4。領漲個股亞泰(4974-TW)05日09:18股價上漲9元，報100.0元，漲幅9.89%。
電子零組件類指數近5日下跌3.28%，櫃買市場加權指數下跌3.87%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子零組件類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.28%
|-3.87%
|近一月
|+0.2%
|+1.66%
|近三月
|-6.05%
|+1.11%
|近六月
|-2.98%
|+3.69%
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