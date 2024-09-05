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鉅亨速報

盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現強勁，漲幅2.14%，總成交額6.42億

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:19


台股今日電子零組件業類股表現強勁，05日09:19相關指數上漲2.14%，總成交額6.42億元，大盤占比9.83%。

該產業上漲家數72、下跌家數29、平盤家數4。領漲個股亞泰(4974-TW)05日09:18股價上漲9元，報100.0元，漲幅9.89%。

電子零組件類指數近5日下跌3.28%，櫃買市場加權指數下跌3.87%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電子零組件類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.28% -3.87%
近一月 +0.2% +1.66%
近三月 -6.05% +1.11%
近六月 -2.98% +3.69%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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