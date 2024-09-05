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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額0.60億

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:19


台股今日建材營造業類股表現強勁，05日09:19相關指數上漲2.12%，總成交額0.60億元，大盤占比0.91%。

該產業上漲家數19、下跌家數9、平盤家數2。領漲個股新潤(6186-TW)05日09:18股價上漲9.3元，報105.0元，漲幅9.72%。

建材營造股價指數近5日下跌1.02%，櫃買市場加權指數下跌3.87%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.02% -3.87%
近一月 -10.33% +1.66%
近三月 +6.18% +1.11%
近六月 +49.0% +3.69%

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