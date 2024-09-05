盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額0.60億
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:19
台股今日建材營造業類股表現強勁，05日09:19相關指數上漲2.12%，總成交額0.60億元，大盤占比0.91%。
該產業上漲家數19、下跌家數9、平盤家數2。領漲個股新潤(6186-TW)05日09:18股價上漲9.3元，報105.0元，漲幅9.72%。
建材營造股價指數近5日下跌1.02%，櫃買市場加權指數下跌3.87%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-1.02%
|-3.87%
|近一月
|-10.33%
|+1.66%
|近三月
|+6.18%
|+1.11%
|近六月
|+49.0%
|+3.69%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 光 電 業類股表現強勁，漲幅2.24%，總成交額51.79億
- 盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額197.43億
- 盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅3.78%，總成交額0.16億
- 盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額1.51億
上一篇
下一篇