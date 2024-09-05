盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.35%，總成交額23.29億
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:05
台股今日電機機械類股表現強勁，05日09:05相關指數上漲2.35%，總成交額23.29億元，大盤占比11.06%。
該產業上漲家數39、下跌家數6、平盤家數3。領漲個股大量(3167-TW)05日09:05股價上漲4.7元，報83.5元，漲幅5.96%。
電機機械近5日下跌5.16%，集中市場加權指數下跌5.71%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.16%
|-5.71%
|近一月
|-2.6%
|-2.52%
|近三月
|-7.76%
|-1.24%
|近六月
|+0.63%
|+9.26%
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