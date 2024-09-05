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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.35%，總成交額23.29億

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 09:05


台股今日電機機械類股表現強勁，05日09:05相關指數上漲2.35%，總成交額23.29億元，大盤占比11.06%。

該產業上漲家數39、下跌家數6、平盤家數3。領漲個股大量(3167-TW)05日09:05股價上漲4.7元，報83.5元，漲幅5.96%。

電機機械近5日下跌5.16%，集中市場加權指數下跌5.71%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 -5.16% -5.71%
近一月 -2.6% -2.52%
近三月 -7.76% -1.24%
近六月 +0.63% +9.26%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21449.791.69%
大量81.43.30%

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加權指數法興(購) 槓桿9.81
加權指數法興(售) 槓桿4.79

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