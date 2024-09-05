盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大漲2.64%，報87.04美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 03:30
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)截至台北時間05日03:15股價上漲2.24美元，報87.04美元，漲幅2.64%，成交量955,564（股），盤中最高價87.16美元、最低價84.21美元。
美股指數盤中表現
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.46%
- 近 1 月：+1.63%
- 近 3 月：+9.92%
- 近 6 月：-8.54%
- 今年以來：+9.67%
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