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鉅亨速報

盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大漲2.64%，報87.04美元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 03:30


GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)截至台北時間05日03:15股價上漲2.24美元，報87.04美元，漲幅2.64%，成交量955,564（股），盤中最高價87.16美元、最低價84.21美元。

美股指數盤中表現

GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.46%
  • 近 1 月：+1.63%
  • 近 3 月：+9.92%
  • 近 6 月：-8.54%
  • 今年以來：+9.67%

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美股美股盤中GE HealthCare Technologies Inc

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GE HealthCare Technologies Inc87.553.24%

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