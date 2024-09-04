盤中速報 - PEOPLE大跌8.36%，報0.0565美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 19:20
PEOPLE(PEOPLE)在過去 24 小時內跌幅超過8.36%，最新價格0.0565美元，總成交量達0.39億美元，總市值2.88億美元，目前市值排名第 90 名。
近 1 日最高價：0.0622美元，近 1 日最低價：0.0554美元，流通供給量：5,060,137,335。
PEOPLE幣英文全稱是ConstitutionDAO，發行日期是2021-11-26，發行總量是4,565,078,206。ConstitutionDAO是一個DAO組織，它的目標是在索斯比拍賣行拍得一份美國憲法的原始副本，並為此向加密世界的居民募資。PEOPLE是ConstitutionDAO給貢獻人的捐款憑證，並ConsitutionDAO在拍賣中失敗後成為了一個社區自治的代幣。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-10.40%
- 近 1 月：+9.90%
- 近 3 月：-44.57%
- 近 6 月：+6.95%
- 今年以來：+334.18%
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