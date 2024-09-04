鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.53億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 17:15

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亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.53億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.93億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達6.03億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；SuperRare(RARE)24小時漲幅13.5%。

24小時跌幅：DATA(DATA)24小時跌幅17.1%；IDEX(IDEX)24小時跌幅8.33%；FTT(FTT)24小時跌幅3.57%。

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近一週漲幅：FLOKI(FLOKI)近一週漲幅23.3%；Klaytn(KLAY)近一週漲幅21.1%；BinaryX(BNX)近一週漲幅20.8%。