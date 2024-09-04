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鉅亨速報

盤後速報 - 華電網(6163)次交易(5)日除息0.3元，參考價23.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 17:05


華電網(6163-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

首日參考價為23.5元，相較今日收盤價23.80元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.26%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 23.80 0.3 1.26% 0.0
2023/09/08 18.25 0.2997 1.64% 0.0
2022/09/12 15.6 0.3099 1.99% 0.0
2020/07/29 16.55 0.4146 2.51% 0.0
2019/07/17 18.2 0.3 1.65% 0.0

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