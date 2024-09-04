盤後速報 - 華電網(6163)次交易(5)日除息0.3元，參考價23.5元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 17:05
華電網(6163-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為23.5元，相較今日收盤價23.80元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.26%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/05
|23.80
|0.3
|1.26%
|0.0
|2023/09/08
|18.25
|0.2997
|1.64%
|0.0
|2022/09/12
|15.6
|0.3099
|1.99%
|0.0
|2020/07/29
|16.55
|0.4146
|2.51%
|0.0
|2019/07/17
|18.2
|0.3
|1.65%
|0.0
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