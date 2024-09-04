香港鄭氏家族接班計畫有變？周大福企業執行長一變三 鄭志剛負責公司北亞業務

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-04 15:37

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香港第三富有家族接班計畫出現最新進展，億萬富翁鄭家純任命兒子鄭志剛為家族私人投資公司周大福企業的共同執行長，與 Patrick Tsang 和何志堅共同領導。

周大福企業上週五 (8 月 30 日) 表示，這些任命旨在進一步推動業務增長，並擴展其全球投資組合。現年 35 歲的鄭志剛將跟 Patrick Tsang 和何志堅共同擔任周大福企業的聯席首席執行官。鄭志剛負責公司在北亞地區的投資，Tsang 負責美澳歐投資，何志堅則負責周大福企業的公司功能和營運。

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香港電視台《HOY TV》報導，周大福企業在全球 27 國擁有房地產、酒店、能源、醫療、媒體等領域的利益，管理資產總額超過 1 千億美元。這些任命是在鄭家純表示可能會選擇外部人士領導家族龐大業務帝國後做出的，這引發了對繼承計劃的疑問。

《信報》也報導指出，鄭家純去年底接受《HOY TV》訪問時強調接班人選仍在觀察中，此後市場就開始流傳立儲可能有變。直至上週末，鄭氏家族旗艦公司周大福企業設立總執行長辦公室，甚至傳聞較少曝光的幼子鄭志亮成為聯席總執行長。

鄭家純上述發言使其長子鄭志雍作為家族旗艦地產公司新世界發展 (00017-HK) 的副主席兼首席執行官的繼承地位受到質疑。與此同時，鄭家純次子鄭志榮去年 12 月被提升為新創建集團的聯席首席執行官。鄭家純的女兒鄭志雯則擔任家族另一旗艦周大福珠寶的副主席。

與此同時，鄭氏家族旗下另一公司新世界發展公佈最新財測目標，預估截至今年 6 月底的 2024 財年將虧損約 190 億至 200 億港元，似乎印證鄭氏家族的商業王國掀起繼承戰硝煙。