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鉅亨速報

盤中速報 - 資訊服務類股表現疲軟，跌幅4.34%，總成交額0.54億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日資訊服務業類股表現疲軟，04日09:06相關指數下跌4.34%，總成交額0.54億元，大盤占比0.1%。

該產業上漲家數0、下跌家數11、平盤家數0。領跌個股凌群(2453-TW)04日09:06股價下跌2.9元，報52.3元，跌幅5.25%。

資訊服務近5日下跌0.53%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 資訊服務 集中市場加權指數
近一週 -0.53% -0.42%
近一月 -1.45% +2.1%
近三月 -3.38% +2.58%
近六月 +4.43% +16.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21224.71-3.93%
凌群52.8-4.35%

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加權指數法興(購) 槓桿11.38
加權指數法興(售) 槓桿4.7

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