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鉅亨速報

盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅5.05%，總成交額24.88億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日光電業類股表現疲軟，04日09:06相關指數下跌5.05%，總成交額24.88億元，大盤占比4.48%。

該產業上漲家數0、下跌家數66、平盤家數0。領跌個股慧友(5484-TW)04日09:05股價下跌7.4元，報73.1元，跌幅9.19%。

光 電 業近5日上漲0.37%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 光 電 業 集中市場加權指數
近一週 +0.37% -0.42%
近一月 +3.64% +2.1%
近三月 +8.75% +2.58%
近六月 +13.97% +16.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21191.23-4.08%
慧友77-4.35%

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加權指數法興(購) 槓桿9.36
加權指數法興(售) 槓桿6.6

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