盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅5.05%，總成交額24.88億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06
台股今日光電業類股表現疲軟，04日09:06相關指數下跌5.05%，總成交額24.88億元，大盤占比4.48%。
該產業上漲家數0、下跌家數66、平盤家數0。領跌個股慧友(5484-TW)04日09:05股價下跌7.4元，報73.1元，跌幅9.19%。
光 電 業近5日上漲0.37%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|光 電 業
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.37%
|-0.42%
|近一月
|+3.64%
|+2.1%
|近三月
|+8.75%
|+2.58%
|近六月
|+13.97%
|+16.67%
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