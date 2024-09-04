盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅5.44%，總成交額185.23億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06
台股今日半導體業類股表現疲軟，04日09:06相關指數下跌5.44%，總成交額185.23億元，大盤占比33.35%。
該產業上漲家數0、下跌家數85、平盤家數1。領跌個股祥碩(5269-TW)04日09:06股價下跌170元，報1560.0元，跌幅9.83%。
半導體業近5日下跌0.23%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.23%
|-0.42%
|近一月
|+4.41%
|+2.1%
|近三月
|+6.84%
|+2.58%
|近六月
|+25.74%
|+16.67%
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