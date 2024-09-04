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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅5.44%，總成交額185.23億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日半導體業類股表現疲軟，04日09:06相關指數下跌5.44%，總成交額185.23億元，大盤占比33.35%。

該產業上漲家數0、下跌家數85、平盤家數1。領跌個股祥碩(5269-TW)04日09:06股價下跌170元，報1560.0元，跌幅9.83%。

半導體業近5日下跌0.23%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 -0.23% -0.42%
近一月 +4.41% +2.1%
近三月 +6.84% +2.58%
近六月 +25.74% +16.67%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21188.26-4.09%
祥碩1590-8.09%

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