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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅6.56%，總成交額44.27億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，04日09:06相關指數下跌6.56%，總成交額44.27億元，大盤占比7.97%。

該產業上漲家數0、下跌家數61、平盤家數1。領跌個股奇鋐(3017-TW)04日09:06股價下跌48元，報522.0元，跌幅8.42%。

電腦週邊近5日下跌1.67%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電腦週邊 集中市場加權指數
近一週 -1.67% -0.42%
近一月 +1.33% +2.1%
近三月 -9.89% +2.58%
近六月 -2.3% +16.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21199.13-4.04%
奇鋐532-6.67%

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加權指數法興(售) 槓桿6.6

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