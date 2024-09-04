盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅6.56%，總成交額44.27億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06
台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，04日09:06相關指數下跌6.56%，總成交額44.27億元，大盤占比7.97%。
該產業上漲家數0、下跌家數61、平盤家數1。領跌個股奇鋐(3017-TW)04日09:06股價下跌48元，報522.0元，跌幅8.42%。
電腦週邊近5日下跌1.67%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦週邊
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.67%
|-0.42%
|近一月
|+1.33%
|+2.1%
|近三月
|-9.89%
|+2.58%
|近六月
|-2.3%
|+16.67%
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