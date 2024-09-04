盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅3.3%，總成交額0.71億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06
台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，04日09:06相關指數下跌3.3%，總成交額0.71億元，大盤占比0.13%。
該產業上漲家數0、下跌家數8、平盤家數0。領跌個股台汽電(8926-TW)04日09:06股價下跌1.6元，報43.4元，跌幅3.56%。
油電燃氣近5日下跌5.34%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.34%
|-0.42%
|近一月
|-14.02%
|+2.1%
|近三月
|-16.56%
|+2.58%
|近六月
|-21.84%
|+16.67%
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