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鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅3.3%，總成交額0.71億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，04日09:06相關指數下跌3.3%，總成交額0.71億元，大盤占比0.13%。

該產業上漲家數0、下跌家數8、平盤家數0。領跌個股台汽電(8926-TW)04日09:06股價下跌1.6元，報43.4元，跌幅3.56%。

油電燃氣近5日下跌5.34%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 -5.34% -0.42%
近一月 -14.02% +2.1%
近三月 -16.56% +2.58%
近六月 -21.84% +16.67%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21211.13-3.99%
台汽電43.9-2.44%

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加權指數法興(售) 槓桿6.64

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