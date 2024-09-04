盤中速報 - 其 他類股表現疲軟，跌幅3.59%，總成交額3.74億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06
台股今日其他業類股表現疲軟，04日09:06相關指數下跌3.59%，總成交額3.74億元，大盤占比0.67%。
該產業上漲家數0、下跌家數51、平盤家數0。領跌個股鼎基(6585-TW)04日09:05股價下跌13元，報169.5元，跌幅7.12%。
其 他近5日下跌0.43%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其 他
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.43%
|-0.42%
|近一月
|-2.05%
|+2.1%
|近三月
|+0.68%
|+2.58%
|近六月
|+2.31%
|+16.67%
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