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鉅亨速報

盤中速報 - 其 他類股表現疲軟，跌幅3.59%，總成交額3.74億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日其他業類股表現疲軟，04日09:06相關指數下跌3.59%，總成交額3.74億元，大盤占比0.67%。

該產業上漲家數0、下跌家數51、平盤家數0。領跌個股鼎基(6585-TW)04日09:05股價下跌13元，報169.5元，跌幅7.12%。

其 他近5日下跌0.43%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 其 他 集中市場加權指數
近一週 -0.43% -0.42%
近一月 -2.05% +2.1%
近三月 +0.68% +2.58%
近六月 +2.31% +16.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21205.32-4.01%

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加權指數法興(購) 槓桿9.36
加權指數法興(售) 槓桿6.6

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