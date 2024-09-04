盤中速報 - 貿易百貨類股表現疲軟，跌幅2.5%，總成交額1.16億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06
台股今日貿易百貨業類股表現疲軟，04日09:06相關指數下跌2.5%，總成交額1.16億元，大盤占比0.21%。
該產業上漲家數0、下跌家數18、平盤家數0。領跌個股日成-KY(4807-TW)04日09:04股價下跌1.75元，報20.9元，跌幅7.73%。
貿易百貨近5日下跌2.19%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|貿易百貨
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.19%
|-0.42%
|近一月
|+1.5%
|+2.1%
|近三月
|+4.25%
|+2.58%
|近六月
|+10.33%
|+16.67%
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