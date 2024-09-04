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鉅亨速報

盤中速報 - 貿易百貨類股表現疲軟，跌幅2.5%，總成交額1.16億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日貿易百貨業類股表現疲軟，04日09:06相關指數下跌2.5%，總成交額1.16億元，大盤占比0.21%。

該產業上漲家數0、下跌家數18、平盤家數0。領跌個股日成-KY(4807-TW)04日09:04股價下跌1.75元，報20.9元，跌幅7.73%。

貿易百貨近5日下跌2.19%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 貿易百貨 集中市場加權指數
近一週 -2.19% -0.42%
近一月 +1.5% +2.1%
近三月 +4.25% +2.58%
近六月 +10.33% +16.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21228.08-3.91%
日成-KY21.75-3.97%

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