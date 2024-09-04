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鉅亨速報

盤中速報 - 金融保險類股表現疲軟，跌幅3.15%，總成交額30.94億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日金融保險業類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌3.15%，總成交額30.94億元，大盤占比5.57%。

該產業上漲家數2、下跌家數37、平盤家數1。領跌個股群益證(6005-TW)04日09:05股價下跌1.15元，報20.65元，跌幅5.28%。

金融保險近5日下跌0.43%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 金融保險 集中市場加權指數
近一週 -0.43% -0.42%
近一月 -0.22% +2.1%
近三月 +5.78% +2.58%
近六月 +19.47% +16.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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群益證20.85-4.36%

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