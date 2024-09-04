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鉅亨速報

盤中速報 - 觀光事業類股表現疲軟，跌幅3.87%，總成交額0.78億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日觀光餐旅類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌3.87%，總成交額0.78億元，大盤占比0.14%。

該產業上漲家數0、下跌家數17、平盤家數0。領跌個股寒舍(2739-TW)04日09:05股價下跌3.4元，報54.7元，跌幅5.85%。

觀光事業近5日下跌0.16%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 觀光事業 集中市場加權指數
近一週 -0.16% -0.42%
近一月 -4.24% +2.1%
近三月 -9.79% +2.58%
近六月 -0.15% +16.67%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21193.27-4.07%
寒舍55.5-4.48%

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加權指數法興(購) 槓桿9.36
加權指數法興(售) 槓桿6.6

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