盤中速報 - 觀光事業類股表現疲軟，跌幅3.87%，總成交額0.78億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06
台股今日觀光餐旅類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌3.87%，總成交額0.78億元，大盤占比0.14%。
該產業上漲家數0、下跌家數17、平盤家數0。領跌個股寒舍(2739-TW)04日09:05股價下跌3.4元，報54.7元，跌幅5.85%。
觀光事業近5日下跌0.16%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|觀光事業
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.16%
|-0.42%
|近一月
|-4.24%
|+2.1%
|近三月
|-9.79%
|+2.58%
|近六月
|-0.15%
|+16.67%
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