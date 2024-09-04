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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅4.99%，總成交額8.73億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日建材營造業類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌4.99%，總成交額8.73億元，大盤占比1.57%。

該產業上漲家數0、下跌家數55、平盤家數0。領跌個股皇昌(2543-TW)04日09:05股價下跌4.7元，報69.5元，跌幅6.33%。

建材營造近5日上漲0.66%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 +0.66% -0.42%
近一月 -4.32% +2.1%
近三月 +4.03% +2.58%
近六月 +44.3% +16.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21216.17-3.97%
皇昌72.2-2.70%

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加權指數法興(購) 槓桿11.5
加權指數法興(售) 槓桿6.6

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