盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅4.99%，總成交額8.73億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06
台股今日建材營造業類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌4.99%，總成交額8.73億元，大盤占比1.57%。
該產業上漲家數0、下跌家數55、平盤家數0。領跌個股皇昌(2543-TW)04日09:05股價下跌4.7元，報69.5元，跌幅6.33%。
建材營造近5日上漲0.66%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.66%
|-0.42%
|近一月
|-4.32%
|+2.1%
|近三月
|+4.03%
|+2.58%
|近六月
|+44.3%
|+16.67%
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