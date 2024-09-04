盤中速報 - 汽車工業類股表現疲軟，跌幅4.52%，總成交額4.65億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06
台股今日汽車工業類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌4.52%，總成交額4.65億元，大盤占比0.84%。
該產業上漲家數1、下跌家數35、平盤家數1。領跌個股和大(1536-TW)04日09:05股價下跌4.5元，報61.5元，跌幅6.82%。
汽車工業近5日上漲0.26%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|汽車工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.26%
|-0.42%
|近一月
|-1.9%
|+2.1%
|近三月
|-5.41%
|+2.58%
|近六月
|-5.99%
|+16.67%
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