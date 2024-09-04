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鉅亨速報

盤中速報 - 汽車工業類股表現疲軟，跌幅4.52%，總成交額4.65億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日汽車工業類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌4.52%，總成交額4.65億元，大盤占比0.84%。

該產業上漲家數1、下跌家數35、平盤家數1。領跌個股和大(1536-TW)04日09:05股價下跌4.5元，報61.5元，跌幅6.82%。

汽車工業近5日上漲0.26%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 汽車工業 集中市場加權指數
近一週 +0.26% -0.42%
近一月 -1.9% +2.1%
近三月 -5.41% +2.58%
近六月 -5.99% +16.67%

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集中市場加權指數21187.81-4.09%
和大62.3-5.61%

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