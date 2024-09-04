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鉅亨速報

盤中速報 - 航 運 業類股表現疲軟，跌幅4.05%，總成交額17.20億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日航運業類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌4.05%，總成交額17.20億元，大盤占比3.1%。

該產業上漲家數0、下跌家數26、平盤家數0。領跌個股志信(2611-TW)04日09:05股價下跌1.5元，報22.5元，跌幅6.25%。

航 運 業近5日下跌0.17%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 航 運 業 集中市場加權指數
近一週 -0.17% -0.42%
近一月 +0.71% +2.1%
近三月 -9.66% +2.58%
近六月 +14.58% +16.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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志信23.05-3.96%

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