盤中速報 - 航 運 業類股表現疲軟，跌幅4.05%，總成交額17.20億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06
台股今日航運業類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌4.05%，總成交額17.20億元，大盤占比3.1%。
該產業上漲家數0、下跌家數26、平盤家數0。領跌個股志信(2611-TW)04日09:05股價下跌1.5元，報22.5元，跌幅6.25%。
航 運 業近5日下跌0.17%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|航 運 業
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.17%
|-0.42%
|近一月
|+0.71%
|+2.1%
|近三月
|-9.66%
|+2.58%
|近六月
|+14.58%
|+16.67%
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