盤中速報 - 鋼鐵工業類股表現疲軟，跌幅4.09%，總成交額4.65億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06
台股今日鋼鐵工業類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌4.09%，總成交額4.65億元，大盤占比0.84%。
該產業上漲家數0、下跌家數31、平盤家數0。領跌個股世紀鋼(9958-TW)04日09:05股價下跌15元，報208.0元，跌幅6.73%。
鋼鐵工業近5日下跌1.69%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|鋼鐵工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.69%
|-0.42%
|近一月
|-2.31%
|+2.1%
|近三月
|-7.2%
|+2.58%
|近六月
|-4.44%
|+16.67%
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