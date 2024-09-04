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鉅亨速報

盤中速報 - 鋼鐵工業類股表現疲軟，跌幅4.09%，總成交額4.65億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日鋼鐵工業類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌4.09%，總成交額4.65億元，大盤占比0.84%。

該產業上漲家數0、下跌家數31、平盤家數0。領跌個股世紀鋼(9958-TW)04日09:05股價下跌15元，報208.0元，跌幅6.73%。

鋼鐵工業近5日下跌1.69%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 鋼鐵工業 集中市場加權指數
近一週 -1.69% -0.42%
近一月 -2.31% +2.1%
近三月 -7.2% +2.58%
近六月 -4.44% +16.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21194.58-4.06%
世紀鋼210.5-5.61%

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加權指數法興(購) 槓桿11.38
加權指數法興(售) 槓桿6.64
世紀鋼法興(購) 槓桿6.77

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