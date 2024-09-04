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鉅亨速報

盤中速報 - 造紙工業類股表現疲軟，跌幅4.32%，總成交額0.28億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日造紙工業類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌4.32%，總成交額0.28億元，大盤占比0.05%。

該產業上漲家數0、下跌家數7、平盤家數0。領跌個股華紙(1905-TW)04日09:05股價下跌1元，報18.55元，跌幅5.12%。

造紙工業近5日下跌0.21%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 造紙工業 集中市場加權指數
近一週 -0.21% -0.42%
近一月 -0.66% +2.1%
近三月 -5.74% +2.58%
近六月 -2.91% +16.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21205.32-4.01%
華紙18.7-4.35%

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