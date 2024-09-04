盤中速報 - 造紙工業類股表現疲軟，跌幅4.32%，總成交額0.28億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06
台股今日造紙工業類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌4.32%，總成交額0.28億元，大盤占比0.05%。
該產業上漲家數0、下跌家數7、平盤家數0。領跌個股華紙(1905-TW)04日09:05股價下跌1元，報18.55元，跌幅5.12%。
造紙工業近5日下跌0.21%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|造紙工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.21%
|-0.42%
|近一月
|-0.66%
|+2.1%
|近三月
|-5.74%
|+2.58%
|近六月
|-2.91%
|+16.67%
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