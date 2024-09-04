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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅4.17%，總成交額0.17億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌4.17%，總成交額0.17億元，大盤占比0.03%。

該產業上漲家數0、下跌家數5、平盤家數0。領跌個股中釉(1809-TW)04日09:04股價下跌1.45元，報19.65元，跌幅6.87%。

玻璃陶瓷近5日下跌1.34%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -1.34% -0.42%
近一月 -5.85% +2.1%
近三月 -12.37% +2.58%
近六月 -10.67% +16.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21190.37-4.08%
中釉20.05-4.98%

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加權指數法興(售) 槓桿6.64

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