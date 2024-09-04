盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅4.17%，總成交額0.17億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06
台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌4.17%，總成交額0.17億元，大盤占比0.03%。
該產業上漲家數0、下跌家數5、平盤家數0。領跌個股中釉(1809-TW)04日09:04股價下跌1.45元，報19.65元，跌幅6.87%。
玻璃陶瓷近5日下跌1.34%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.34%
|-0.42%
|近一月
|-5.85%
|+2.1%
|近三月
|-12.37%
|+2.58%
|近六月
|-10.67%
|+16.67%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 巨庭(1539)急拉4.05%報30.35元，成交1,907張
- 盤中速報 - 創意(3443)大跌7.66%，報988元
- 盤中速報 - 麗臺(2465)急拉3.1%報89.9元，成交245張
- 盤中速報 - 新華(5481)急拉3.13%報23.1元，成交215張
上一篇
下一篇