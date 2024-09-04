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鉅亨速報

盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅5.33%，總成交額1.72億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日電器電纜類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌5.33%，總成交額1.72億元，大盤占比0.31%。

該產業上漲家數0、下跌家數15、平盤家數0。領跌個股榮星(1617-TW)04日09:05股價下跌1.85元，報21.75元，跌幅7.84%。

電器電纜近5日下跌1.09%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電器電纜 集中市場加權指數
近一週 -1.09% -0.42%
近一月 +0.58% +2.1%
近三月 -3.03% +2.58%
近六月 +9.38% +16.67%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21218.69-3.95%
榮星22.45-4.87%

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加權指數法興(購) 槓桿11.38
加權指數法興(售) 槓桿6.64

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