盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅5.33%，總成交額1.72億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06
台股今日電器電纜類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌5.33%，總成交額1.72億元，大盤占比0.31%。
該產業上漲家數0、下跌家數15、平盤家數0。領跌個股榮星(1617-TW)04日09:05股價下跌1.85元，報21.75元，跌幅7.84%。
電器電纜近5日下跌1.09%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電器電纜
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.09%
|-0.42%
|近一月
|+0.58%
|+2.1%
|近三月
|-3.03%
|+2.58%
|近六月
|+9.38%
|+16.67%
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