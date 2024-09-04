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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅5.97%，總成交額24.21億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日電機機械類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌5.97%，總成交額24.21億元，大盤占比4.36%。

該產業上漲家數0、下跌家數47、平盤家數0。領跌個股大量(3167-TW)04日09:05股價下跌7.2元，報76.5元，跌幅8.6%。

電機機械近5日下跌1.07%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 -1.07% -0.42%
近一月 +2.22% +2.1%
近三月 -3.62% +2.58%
近六月 +4.52% +16.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21197.81-4.05%
大量79.2-5.38%

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加權指數法興(購) 槓桿11.38
加權指數法興(售) 槓桿6.64

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