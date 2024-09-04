盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅5.97%，總成交額24.21億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06
台股今日電機機械類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌5.97%，總成交額24.21億元，大盤占比4.36%。
該產業上漲家數0、下跌家數47、平盤家數0。領跌個股大量(3167-TW)04日09:05股價下跌7.2元，報76.5元，跌幅8.6%。
電機機械近5日下跌1.07%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.07%
|-0.42%
|近一月
|+2.22%
|+2.1%
|近三月
|-3.62%
|+2.58%
|近六月
|+4.52%
|+16.67%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 悅城(6405)股價拉至漲停，漲停價37.8元，成交7,671張
- 盤中速報 - 世芯-KY(3661)大跌7.02%，報2385元
- 盤中速報 - 久陽(5011)急拉5.65%報23.95元，成交308張
- 盤中速報 - 科嶠(4542)大跌7.38%，報77.8元
上一篇
下一篇