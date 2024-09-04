盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅4.5%，總成交額4.09億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:05
台股今日塑膠工業類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌4.5%，總成交額4.09億元，大盤占比0.74%。
該產業上漲家數0、下跌家數20、平盤家數1。領跌個股台聚(1304-TW)04日09:04股價下跌0.65元，報13.9元，跌幅4.47%。
塑膠工業近5日下跌4.53%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.53%
|-0.42%
|近一月
|-11.52%
|+2.1%
|近三月
|-17.97%
|+2.58%
|近六月
|-24.55%
|+16.67%
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