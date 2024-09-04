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鉅亨速報

盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅4.5%，總成交額4.09億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:05


台股今日塑膠工業類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌4.5%，總成交額4.09億元，大盤占比0.74%。

該產業上漲家數0、下跌家數20、平盤家數1。領跌個股台聚(1304-TW)04日09:04股價下跌0.65元，報13.9元，跌幅4.47%。

塑膠工業近5日下跌4.53%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 -4.53% -0.42%
近一月 -11.52% +2.1%
近三月 -17.97% +2.58%
近六月 -24.55% +16.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21191.43-4.08%
台聚13.75-5.50%

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