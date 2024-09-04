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鉅亨速報

盤中速報 - 紡織纖維類股表現疲軟，跌幅3.19%，總成交額2.33億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:05


台股今日紡織纖維類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌3.19%，總成交額2.33億元，大盤占比0.42%。

該產業上漲家數0、下跌家數40、平盤家數1。領跌個股業旺(1475-TW)04日09:03股價下跌4.6元，報55.3元，跌幅7.68%。

紡織纖維近5日下跌1.67%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 紡織纖維 集中市場加權指數
近一週 -1.67% -0.42%
近一月 -2.13% +2.1%
近三月 +0.31% +2.58%
近六月 +2.76% +16.67%

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集中市場加權指數21188.47-4.09%
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