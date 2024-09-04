盤中速報 - 紡織纖維類股表現疲軟，跌幅3.19%，總成交額2.33億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:05
台股今日紡織纖維類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌3.19%，總成交額2.33億元，大盤占比0.42%。
該產業上漲家數0、下跌家數40、平盤家數1。領跌個股業旺(1475-TW)04日09:03股價下跌4.6元，報55.3元，跌幅7.68%。
紡織纖維近5日下跌1.67%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|紡織纖維
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.67%
|-0.42%
|近一月
|-2.13%
|+2.1%
|近三月
|+0.31%
|+2.58%
|近六月
|+2.76%
|+16.67%
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